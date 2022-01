Liverpools Klopp: „Viele falsch positive Spieler“

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat von vielen „fälschlich positiven“ Coronafällen in seiner Mannschaft berichtet. Das Ligacup-Spiel gegen Arsenal in der vergangenen Woche musste verschoben werden, nachdem der Club von einem „schweren Ausbruch“ gesprochen hatte. Wie Klopp nach dem 4:1 im FA-Cup gegen Drittligist Shrewsbury am Sonntag meinte, sei eine Infektion aber nur bei Trent Alexander-Arnold bestätigt.