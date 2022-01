Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Die siebenjährige Cane Corso Italiano-Hündin Gloria ist beim Kennenlernen unsicher, doch hat man sich einmal in ihr Herz geschlichen, ist sie sehr verschmust und anhänglich. Gloria geht brav an der Leine und kennt auch Grundkommandos. Für die Süße wird ein ruhiges Zuhause ohne Kinder gesucht, wo sie aufblühen und ihr Leben in vollen Zügen genießen kann! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at