Der Verein „Ferkelfroh“ ist in großer Not

„Krone Tierecke“ hilft mit 2000 Euro

„Sollten wir es nicht schaffen, unsere Außenstände in den nächsten zwei Wochen weitgehend zu bezahlen, müssen wir unseren Hof mit sofortiger Wirkung schließen“, so Claudia Haupt. Um die drohende Katastrophe abzuwenden, hat die „Krone Tierecke“ eine Soforthilfe von 2000 Euro zugesagt. Aber Claudia Haupt wendet sich auch hilfesuchend an die „Krone“-Leser: „Wer uns als ehrenamtlicher Mitarbeiter in diversen Belangen unterstützen könnte, möge sich bitte bei uns melden!“