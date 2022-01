Qualzucht extrem: Der traurige Fall „Rosi“

Die englische Bulldogge „Rosi“ hat kürzlich am Tierschutzhof „Pfotenhilfe“ Zuflucht gefunden. „Diese Rasse zählt zu den extremsten Qualzuchtauswüchsen, die man sich vorstellen kann“, so Chefin Johanna Stadler entsetzt. „Sie bekommt kaum Luft! Dass so etwas immer noch erlaubt ist, ist eine Schande. Unser Tierschutzgesetz ist alles andere als vorbildlich.“