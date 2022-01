Künftig ein Richter als neuer Gefängnischef?

Für die Justizanstalt Innsbruck wurde sogar zwischen den Feiertagen ein neuer Leiter gefunden - der Chefposten in Klagenfurt, der durch die Pensionierung von Brigadier Peter Bevc mit Februar vakant wird, ist hingegen noch nicht einmal offiziell ausgeschrieben. Spannend wird’s in jedem Fall, denn erstmals soll ein Jurist mit Erfahrung im Strafrecht das Gefängnis führen - womit auch Richter vom benachbarten Landesgericht in Frage kommen würden.