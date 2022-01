Corona-Demo in Wien: Polizei zieht Bilanz

Vier Festnahmen und zahlreiche Anzeigen - so die Bilanz nach dem Demo-Samstag in der österreichischen Bundeshauptstadt. Wie berichtet, war der Protestzug über den Ring kurz nach dem Start von der Polizei angehalten worden, da bei einigen Protestteilnehmern, die sich an der Spitze des Marsches befanden, gefährliche Gegenstände entdeckt worden waren. Im Zuge dessen kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Davon abgesehen verliefen die Proteste friedlich.