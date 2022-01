Polizei greift rigoros bei Demo-Teilnehmern durch

Die beiden größten Protestaktionen fanden am Heldenplatz und dem Maria-Theresien-Platz ab Mittag statt. Zahlreiche Österreich-Fahnen wurden hochgehalten, ebenso Transparente und Schilder mit Anti-Corona- und Anti-Impf-Parolen. Trotz Durchsagen und Aufrufen hielt sich auch diesmal eine Vielzahl an Teilnehmern nicht an die Maskenpflicht. Bereits vor Beginn der Proteste wurde in den sozialen Netzwerken Kritik laut, dass zahlreiche Demonstranten bereits auf dem Weg zur Versammlung in den Öffis keine Masken trugen.