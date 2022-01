Der Protest gegen die Impfpflicht reißt nicht ab

Während auf den Straßen lautstark protestiert wird, steigt im Stillen die Zahl der Neuinfektionen weiter an: Am Samstagabend waren in Vorarlberg 3329 Covid-19-Fälle registriert, das sind um 272 mehr als noch am Tag davor. Positiv: In den Krankenhäusern des Landes ist die Lage vergleichsweise ruhig, insgesamt werden dort aktuell 34 Covid-Patienten betreut, zehn davon liegen auf einer Intensivstation.