Messner: „Ich glaube, dass mein Vater stolz wäre“

Ideen sind vorhanden

Wie viel er bei den „Rotjacken“ umstellen wird? „Ich habe Ideen im Kopf. Aber ohne, dass ich die Mannschaft am Platz gespürt habe, kann ich noch nicht sagen, ob es große Umstellungen geben wird.“ Was er am Montag erstmalig tun wird. Die endgültige Antwort auf die Frage gibt es dann jedoch erst beim Frühjahrsstart Mitte Februar in Horn.