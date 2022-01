„Die EINE Menschheit“ im Viktor Frankl Museum

Die EINE Menschheit kann die Welt retten

„Das ist ein Gegenpol zu dem Gefühl, das viele Menschen erleben, dass sie persönlich nichts ändern können. Viktor Frankl hat in seiner Sinnlehre wiederholt darauf hingewiesen, dass die EINE Menschheit die Welt retten kann. Das ist bis heute gültig“, so Johanna Schechner, Vorständin des Viktor Frankl Zentrums. Ein schöner Gedanke, an den man sich gern öfter erinnern sollte. Patenschaften für die Installation sind ab 500 Euro möglich. Infos dazu und zu Öffnungszeiten finden Sie hier.