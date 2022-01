Jugendlicher Brite wollte Leiche in Säure auflösen

Er hatte versucht, sein Opfer in Säure aufzulösen - nun ist ein Jugendlicher von einem Gericht in der südostenglischen Stadt Maidstone wegen Mordes zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Wie die Polizei in der Grafschaft Kent am Freitagabend mitteilte, hatte der 19-Jährige die Leiche seines 38 Jahre alten Opfers in einer Mülltonne in seinem Wintergarten verstaut. In der Nähe wurden mehrere leere Säure-Behälter gefunden.