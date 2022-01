Impfgegner wollte sich positiven Test erschleichen

Was sich manche nicht alles einfallen lassen, um einen gefälschten Corona-Test oder gefakte Impfzertifikate in die Hände zu bekommen: Im Tiroler Tannheim (Bezirk Reutte) schickte nun ein 22-Jähriger einen infizierten Kollegen in die Screeningstraße, der für ihn einen positiven PCR-Test erschleichen sollte. Und das nur, um einer Covid-Impfung zu entgehen. Der Betrugsversuch flog auf.