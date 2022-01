„Es wäre nur fair, wenn er nicht spielen dürfte“

Mit einem Sieg startet Julia Grabher (WTA-Rang 184) am 3. Jänner ins neue Jahr. Beim ITF 60er in Traralgon in Australian bezwang sie die Rumänin Grabiele Talaba glatt mit 6:2 und 6:0. In Runde zwei am Mittwoch brachten jedoch extrem windige Verhältnisse und eine starke Gegnerin die 25-Jährige aus dem Neujahrstritt. Mit 3:6, 6:3 und 3:6 unterlag sie der US-Amerikanerin Sachia Vickery (WTA-Rang 221). „Ich habe mich in beiden Matches gut gefühlt. Gestern war es aufgrund des Windes aber sehr schwer. Letztendlich haben ein paar Big Points im dritten Satz, die an Sachia gingen, den Unterschied gemacht“, resümiert Grabher.