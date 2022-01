Knalleffekt! Djokovic muss Australien verlassen

In die Causa schaltete sich am Abend auch Serbiens Präsident Aleksandar Vucic ein, er bot dem Tennis-Star in einem Telefonat seine Hilfe an. „Ganz Serbien ist mit Novak und unsere Behörden tun alles, um diese Schikane sofort zu beenden“, erklärte Vucic, der den australischen Botschafter in Belgrad einbestellte. Die Causa könnte damit auch diplomatische Konsequenzen verursachen.