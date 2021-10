Geschäfte verstecken leere Regale mit Fake-„Waren“

Immer mehr Geschäfte in aller Welt haben wegen Störungen der globalen Lieferketten, die u.a. von der Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen wurden, mit leeren Regalen zu kämpfen. Selbst in New York (siehe Video) waren am Samstag in einem Supermarkt teilweise leere Regale zu sehen. In Großbritannien, das wegen eines Brexit-bedingten Mangels an Lkw-Lenkern besonders betroffen ist, werden Lücken in den Regalen mittlerweile sogar mit Kartons, die Fake-„Ware“ zeigen, kaschiert.