Autofahren wird 2022 teurer - Das rät die Expertin

Steigende Preise auch am Gebrauchtwagen-Markt

Auch beim Autokauf – egal ob neu oder gebraucht – ist Weitsicht gefragt. Bei fabriksneuen Modellen kann’s speziell bei der Lieferzeit zu bösen Überraschungen kommen. „Wegen Chipmangels und Co. kann es lange dauern. Achtung: Was mündlich ausgemacht ist, kann schwer bewiesen werden“, sagt Schlegel-Lanz und appelliert, unbedingt die Lieferungsdetails im Kaufvertrag durchzulesen.