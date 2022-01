Salzburger Immobilienmogule erwerben Hotelkomplex

Nach der „Pyramide“ in Vösendorf ging nun auch das Hotel Böck in Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, samt 100.000 Quadratmetern Grund in den Besitz der Immobilienmogule Jamal und Haythem Al-Wazzan über. Die beiden irakisch-stämmigen Investoren aus Salzburg planen eine langersehnte Revitalisierung.