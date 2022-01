Corona-Cluster an Bord der „Gorch Fock“

Fast sechs Jahre dauerte die Instantsetzungsarbeiten des Segelschulschiffs, statt geplanter zehn Millionen uferten die Kosten auf mehr als 135 Millionen Euro aus. Nun folgte neuerlich ein Rückschlag für den fast 90 Meter langen Dreimaster, der bald mit 138 Kadetten in See stechen sollte. Die ersten Offiziersanwärter hätten am Mittwoch in Teneriffa ankommen sollen - die Einschiffung ist laut „Bild“ wegen des Corona-Ausbruchs nun verschoben worden.