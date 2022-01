Neuer Job für ehemaligen DFB-Star Mario Gomez

Laut der „Bild“ ist der frühere deutsche Nationalstürmer nun Technischer Direktor bei Red Bull Soccer International. Damit ist er an der strategischen Planung, Prozessen sowie Strukturen bei RB Leipzig, New York Red Bulls und Bragantino in Brasilien beteiligt. Angeblich soll der langjährige Bayern-Knipser bereits am Jahresersten mit seiner Tätigkeit begonnen haben.