Uli Hoeneß: „Impfgegner konsequent ausgrenzen“

Hoeneß aber gegen Impfpflicht

Von einer allgemeinen Impflicht hält er dennoch nichts, „das würde die Gesellschaft noch mehr spalten“. Zeitweise sei er dafür gewesen. „Aber ich habe mir dann vorgestellt: Was macht man mit einem Menschen, der sich partout nicht impfen lassen will? Ich halte eine Impflicht ohne Wenn und Aber für ein zu großes Problem. Aber so, wie sich die Situation gerade darstellt, bedeutet das auch, dass die Rechte für Ungeimpfte eingeschränkt sein müssen“, sagte der frühere Bayern-Präsident, der am Mittwoch 70 Jahre geworden ist, im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.