„Riesen-Danke an die Fans! Das war richtig geil“

„Ein Riesen-Danke an die Fans“, war der Tenor unter den ÖFB-Teamspielern nach dem 2:1-Sieg zum WM-Quali-Auftakt gegen Rumänien. Was Christoph Baumgartner, Marko Arnautovic und Goalie Patrick Pentz nach dem Spiel in der sogenannten Mixed Zone konkret zu sagen hatte, sehen und hören Sie hier im Video (oben).