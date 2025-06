Austria Salzburgs Präsident kündigt Rücktritt an

Er ist am Ziel! Und auch am Ende? Im achten Jahr seiner turbulenten Amtszeit als Präsident von Austria Salzburg feierte Claus Salzmann mit seinem Herzensverein den langersehnten Aufstieg in die zweite Liga. Das Goldtor erzielte der frisch gebackene Papa Marinko Sorda (88.) in der Schlussphase einer sonst faden Partie. Salzmann jubelte ausgelassen. Vor dem Spiel hatte der oberste Austria-Häuptling jeden einzelnen Spieler und Trainer Christian Schaider umarmt. Dann begleitete er Gönner Max Aicher zum Ehrenankick.