Wien will Täter „außerhalb Wiens“ unterbringen

Strafunmündigkeit. Für viele Junge ein Freibrief, in der Stadt Angst und Chaos zu verbreiten. Sie sind unter 14 Jahre alt, aber hochgefährlich. Einen Spitznamen haben sie auch: Systemsprenger. 20 bis 60 von ihnen soll es geben. Was völlig ausreicht, der Kriminalitätsstatistik bei vielen Delikten eine Schieflage zu verabreichen. Aber was tun mit diesen kriminellen Kindern? Auf diese Frage will die Stadt eine Antwort gefunden haben.