Kimmich nach 47 Tagen erstmals im Bayern-Training

Zuletzt war dies am 17. November der Fall. Da bestritt der deutsche Nationalspieler seine einzige Einheit nach der ersten Quarantäne als Ungeimpfter. Einen Tag später musste er in die zweite häusliche Isolation. Es folgte eine wahre Leidenszeit mit der endlos scheinenden Diskussion um seinen Impfstatus, seiner Corona-Infektion, den Folgen der Krankheit (Infiltrationen/Flüssigkeit in der Lunge) und dem Start in die Lauf-Reha am 23. Dezember.