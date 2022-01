Geben Sie der ältesten Steirerin einen Namen!

Machen Sie mit beim „Krone“-Wettbewerb

Doch wie soll die 5600 Jahre alte Frau heißen, deren Skelett bei Peggau gefunden wurde? Die „Krone“ fragt Sie, liebe Leser! Wer findet den kuriosesten, originellsten, sprich passendsten Namen für die älteste Steirerin? Schicken Sie uns bitte Ihre Namensvorschläge an: steirer@kronenzeitung.at, KW Name, oder an „Steirerkrone“, Kaiserfeldgasse 1, Graz.