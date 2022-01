„Zivildiener sind derzeit sehr schwer zu finden“

„Schon seit einigen Jahren liegt die Zuweisungsquote bei den Zivildienern unter der Bedarfsquote“, heißt es vom Land Oberösterreich. Ein Grund dafür sei der demografische Wandel – die Menschen werden immer älter. Laut Ferdinand Mayer, Leiter der Zivildienstserviceagentur, würden auch die Corona-Krise und die Jahreszeit eine bedeutende Rolle spielen: „2020 hatten wir wirklich schlechte Zahlen, da spielte einfach alles zusammen. Auch 2021 sind sie nicht sehr viel besser“, so der Experte. Konkret leisteten in Oberösterreich im Jahr 2020 insgesamt 2639 junge Männer ihren Zivildienst. 905 davon waren im Rettungswesen aktiv, 616 in der Behindertenhilfe und 408 in der Altenbetreuung.