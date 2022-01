Bis zu 100 km/h: Wilde Verfolgungsjagd durch Graz!

Flucht über Tankstelle

Der Lenker missachtete das Anhaltezeichen, bog auf Höhe der Anhalte- bzw. Kontrollörtlichkeit in ein dort befindliches Gelände einer Tankstelle ein, überquerte das Gelände und flüchtete anschließend in Richtung Alte Poststraße. Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den Pkw-Lenker in der Wagner-Jauregg Straße anhalten. Bei der Verfolgungsfahrt war der Pkw-Lenker teilweise mit 90 bis 100 km/h im Ortsgebiet unterwegs.