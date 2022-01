Positive Entwicklung im steirischen Export

Export und Lebensqualität sind laut Stefan Stolitzka, Präsident der IV-Steiermark, in der Steiermark untrennbar miteinander verbunden: „Mehr als die Hälfte des heimischen Wohlstands wird auf internationalen Märkten erwirtschaftet und somit initiiert. Dass die Industrie auch in diesen herausfordernden Zeiten das Land am Laufen hält, bestätigt unter anderem die aktuelle Außenhandelsbilanz, die einen erfreulichen Aufwärtstrend zeigt.“ Dazu würden 3 von 4 Produkten, die in der steirischen Industrie hergestellt werden, in den Export gehen. „Steirisches Green-Tech-Know-how sowie Produkte, die die Lösung in drängenden Klimafragen sind, werden von der Steiermark aus in alle Welt geliefert.“ Um die steirischen Assets sowie die erfolgreichen Handelsbeziehungen aufrechterhalten und ausbauen zu können, benötige die Industrie Initiativen wie „Restart Export“, aber natürlich auch fairen Wettbewerb sowie die weitere Stärkung des EU-Binnenmarktes. „Ein möglichst engmaschiges Netz aus weltweiten EU-Handelsabkommen würde zudem intakte Lieferketten und die so wesentliche Rohstoffversorgung unterstützen“, unterstreicht der IV-Steiermark-Präsident.