Eisbären mit erfolgloser Aufholjagd

Zurück zu alter Schwäche. Trotz grandiosem Comeback gingen die Zeller im ersten Spiel des Jahres leer aus. Die Ekrt-Crew musste sich in der Alps Hockey League Kitzbühel mit 4:7 geschlagen geben. Das obwohl die Pinzgauer ein 1:4 wett machten. Auch der Anfang war vielversprechend: Jennes brachte Zell früh in Führung. Danach verloren die Pinzgauer den Faden - innerhalb von fünf Minuten stellten die Tiroler auf 3:1. So ging es auch in die erste Pause. Der Mannschaft von Martin Ekrt fehlte es wieder an Konstanz. Das zwischenzeitliche 1:4 konnten die Eisbären dank Sinegubovs, Putnik und Kreuzer ausgleichen. Dann nahmen allerdings die Adler wieder das Heft in die Hand und holten sich relativ ungefährdet den Heimerfolg.