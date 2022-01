380er-Mast hätte eleganter sein können

Bessere Netze nötig durch erneuerbare Energien

Derzeit wird quer durch Salzburg an der neuen Leitung gebaut. Die Masten sprießen bereits in allen Regionen in die Höhe. Für den Betreiber ist die Leitung unumgänglich. Gerade durch die erneuerbaren Energien führe an leistungsstarken Netzen kein Weg vorbei.