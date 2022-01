Steirer-Biker rast mit Vollgas in Richtung Weltcup

In der neuesten „Steirerkrone“-Sportserie „Steirische Hoffnungsträger“ geht‘s rasant zur Sache! Der erst 17-jährige Aflenzer Leo Freund will 2022 den Durchbruch in der internationalen Mountainbike-Szene schaffen. Mit dem Gnaser David Trummer stellt die Steiermark ja bereits einen Downhill-Vizeweltmeister. Jetzt könnte in der Hochsteiermark der nächste Stern aufgehen.