Berlin und Paris haben jetzt Vorsitz bei G7 und EU

Energiemix bleibt in der EU nationale Zuständigkeit

Ein Knackpunkt dürfte auch die Energiepolitik werden: Sowohl in der EU als auch bei G7 ist die Haltung der Staaten gegenüber Atomkraft und dem Einsatz des fossilen Energieträgers Gas unterschiedlich. Frankreich setzt sehr stark auf Atomenergie und versucht, dafür sowohl in der EU als auch im G7-Kreis Unterstützung zu mobilisieren. Die Ampel-Regierung lehnt dagegen den Einsatz der Atomenergie ab. Deutschland hatte aber in Brüssel auf die Nachhaltigkeits-Klassifizierung für Gas gedrängt. Scholz und Macron wissen um den Konflikt. Zur Spaltung wird dies nicht führen: Der Energiemix bleibt in der EU nationale Zuständigkeit.