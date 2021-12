Scholz erstmals als Kanzler bei EU-Gipfel

Die Fußstapfen, in die der neue deutsche Kanzler Olaf Scholz tritt, könnten nach den Lobeshymnen auf Angela Merkel größer kaum sein. Der erste öffentliche Auftritt des SPD-Politikers bei seiner Gipfelpremiere am Donnerstag in Brüssel verlief jedoch erst einmal sehr zurückhaltend und unspektakulär. Auf dem roten Teppich im EU-Ratsgebäude zählt der neue Kanzler kurz die Themen auf, um die es in den nächsten Stunden gehen wird: Flüchtlinge in Belarus, Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, Corona-Pandemie. „Große Aufgaben also“, sagt er.