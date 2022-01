Kickl: „Regierung muss VdB-Mahnung ernst nehmen“

Seit Monaten schießt sich die FPÖ mit teils sehr scharfen Worten auf Alexander Van der Bellen ein. Am Neujahrstag aber kommen ungewohnt versöhnliche Töne von den Blauen in Richtung Hofburg. So unterstrich Parteichef Herbert Kickl die in der Neujahrsansprache formulierte Kritik des Bundespräsidenten, wonach es ein Fehler sei, andere, die nicht der eigenen Meinung sind, herabzusetzen. „Ich bin überzeugt davon, dass dies der zentrale Appell an die Regierung für das neue Jahr 2022 sein muss. Die Regierung muss die Mahnung des Bundespräsidenten ernst nehmen.“