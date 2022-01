Tiroler (66) stürzt mit Taxi 100 Meter in Wald ab

Folgenschwerer Unfall am Silvesterabend in Hintertux im Tiroler Zillertal! Ein einheimischer Taxilenker (66) kam von einer Forststraße ab und stürzte 100 Meter in die Tiefe. Der aus dem Fahrzeug geschleuderte Tiroler wurde schwer verletzt. Bergrettung und Feuerwehr eilten zu Hilfe.