Böller, Feuerwerk & Co.: Das gilt zu Silvester

ARBÖ: Wer haftet für Schäden an Silvester?

Wird etwa das Fahrzeug durch Böller beschädigt, heißt es laut ARBÖ-Experte Martin Echsel: „Grundsätzlich gilt: Diejenige Person, die den Schaden verursacht hat, muss auch dafür aufkommen.“ In der Silvesternacht ist es aber so, dass man nicht ständig sein Auto im Blick hat und so den Täter ausfindig machen könnte - oft bleibt man dann auf dem Schaden sitzen. „Ist kein Schädiger bekannt, kann eine Teil- oder Vollkaskoversicherung helfen. Am besten in den Versicherungsbedingungen nachlesen, ob ein solcher Schadensfall übernommen wird.“ Er empfiehlt, Autos nicht in der Nähe von Balkonen und wenn möglich in einem Parkhaus oder einer -garage abzustellen.