Meghan wird 2022 für „Schockwellen“ sorgen

Meghan wird wohl im Frühjahr für Furore sorgen

„Im März sucht sie nach neuen Unternehmungen, die ihrer Rolle im Leben eine andere Dimension verleihen und ist wieder einmal in der Lage, Dinge aus dem Hut zu zaubern, die ein paar Schockwellen erzeugen“, fuhr die Star-Astrologin fort. In dieser Zeit werde sich die 40-jährige Zweifach-Mama allem widersetzen, was sie in eine Schublade steckt. Zudem werde sie ihre Komfortzone verlassen, so Frank.