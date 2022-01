Vorfreude bei den Sternsingern trotz Corona groß

Vielerorts großes Interesse an Hausbesuchen

Zu verdanken ist dies nicht nur den engagierten Sternsingern, sondern ebenso den Spendern. „Selbst in der Corona-Krise wurde die Dreikönigsaktion von den Einwohnern durchwegs positiv aufgenommen“, berichtet Renate Heller, die seit 50 Jahren für die Heiligen Drei Könige in Stegersbach verantwortlich ist. Sie freut sich, dass in den kommenden Tagen - anders als im letzten Jahr - wieder Kinder und Jugendliche durch die Gemeinde ziehen.