Alle Neune! 99ers auf historischer Rekordjagd

Die Grazer Eishockey-Cracks rutschten mit einer Super-Serie rüber ins neue Jahr. Acht Siege in Serie - das gab´s in der Klubgeschichte erst einmal. Manager Bernd Vollmann zuckt wegen des Siegeslaufs jedoch nicht aus und äußert für das neue Jahr bescheidene Wünsche. Am Sonntag (16.30 Uhr) will seine Truppe den neunten Sieg einfahren, Villach gastiert in Liebenau.