„Installateure“ stahlen Silber, Schmuck und Geld

Ein böses Erwachen gab es für eine Pensionistin dieser Tage in Mistelbach. Nachdem der 73-Jährigen just am Stephanitag die Heizkörper ausgeronnen waren, kontaktierte sie einen Installateur-Notdienst. Das angerückte Duo kümmerte sich aber neben der Reparatur vor allem um Schmuck, Silbermünzen und Bargeld