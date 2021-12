Zwei Mitarbeiter stahlen Baumaterialen für Hausbau

Die Staatsanwaltschaft Leoben regte über ein Rechtshilfeersuchen zwei Hausdurchsuchungen im Nordosten Kroatiens an. Am Dienstag führten kroatische Polizisten gemeinsam mit Ermittlern des steirischen Landeskriminalamts die Durchsuchung eines Mehrfamilien - und eines Einfamilienhauses an. Dort wurde das gesamte Diebesgut gefunden, teilweise befand es sich in schwer zugänglichen Geheimverstecken.