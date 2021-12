ÖFB-Kicker: „Haifisch-Dinner“, Massagen am Strand

Etwas mehr Verschnaufpause hat Aleksandar Dragovic. „Drago“ beginnt am 10. Jänner wieder mit Training, kommt heute aus Dubai zurück. Silvester verbringt er in Wien. Bei Bielefeld war schon am Dienstag Trainingsbeginn, Schöpf fehlte wegen einer Erkältung. Stefan Posch urlaubte in Mexiko. In Hoffenheim ist der Trainingsauftakt am 2. Jänner.