Zu Silvester erwartet auch Graz ein Lichtermeer

Die Bilder aus dem Polizeihubschrauber faszinierten: Am Abend des letzten Adventsonntags versammelten sich über 30.000 Menschen an der Wiener Ringstraße und gedachten mit Kerzen und dem Licht ihrer Handys den vielen Opfern der Covid-Pandemie. Auch der IT-Unternehmer Andreas Bergmann wollte mit seiner Frau teilnehmen, war aber familiär verhindert. „Da hab ich halblustig gesagt, machen wir so etwas doch in Graz und das in den sozialen Medien gepostet. Martin hat sofort reagiert.“