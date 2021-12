Von Kickl gefordert: Das sagen Ivermectin-Studien

In der „ZiB 2“ hatte Kickl behauptet, dass die Pharmaindustrie „kein Interesse daran“ hätte, dass solche Studien gemacht werden. Diese Firmen wollten lieber Covid-Medikamente wie Paxlovid oder Molnupiravir verkaufen. Der Lungenfacharzt Arschang Valipour - Vorstand der Abteilung für Innere medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf in Wien - stellte daraufhin am Mittwoch klar: Die vom FPÖ-Chef vorgeschlagenen Studien gibt es schon - und kommen zu einem negativen Ergebnis (siehe unten). Valipour postete auf Twitter einige Beispiele von klinischen Studien, die wissenschaftlichen Standards entsprechen.