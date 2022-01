Freche Tankbetrüger halten Polizisten auf Trab

Zwei besonders freche Tankbetrüger beschäftigen die Polizei im Bezirk Melk. Ein Pärchen fuhr im Mietwagen zur Tankstelle in Blindenmarkt. Während der augenscheinlich stark betrunkene Lenker volltankte, ging seine Begleitung in den Shop. Als der Mann fertig war, verließ die Frau urplötzlich die Tankstelle. Beide stiegen ein und brausten in unbekannte Richtung davon. Auffällig: Der Wagen des Duos war links hinten beschädigt. Nicht minder dreist war ein Lenker in Loosdorf. Er fuhr nach dem Volltanken gleich weiter. Zwar zeichneten Kameras die tschechischen Kennzeichen auf, laut internationaler Datenbank sind diese aber nirgends zugelassen