Gurgeltests können auch Omikron gut feststellen

Weitaus länger als in manchen anderen Bundesländern hat man in Niederösterreich an den Antigen-Schnelltests festgehalten. Internationale Studien zeigen jetzt, dass die Checks bei der Omikron-Variante „möglicherweise eine geringere Empfindlichkeit“ aufweisen. Und daher gilt jetzt auch hierzulande: Gurgeln ist Trumpf!