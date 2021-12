Viel Glamour für das Musical „Priscilla“ in Linz

Die Filmvorlage des Musicals war 1994 ein Überraschungshit und konnte sogar einen Oscar einheimsen. Die Geschichte der erfolglosen Drag-Queen Tick, die mit Freunden im Bus „Priscilla“ quer durch Australien reist und dabei allerhand Abenteuer erlebt, wurde rasch Kult und, aufgefettet mit Disco-Hits wie „It’s Raining Men“ oder „Go West“, 2006 in ein Musical umgewandelt. Die erfolgreiche Linzer Musicalsparte wird das Stück nun am 1. Jänner zur österreichischen Erstaufführung bringen - nach unzähligen coronabedingten Verschiebungen, die weit in die vorherige Spielzeit zurückreichen. Seit vielen Monaten steht auch der bewegliche rosa Tourbus bereit, der in vielen mühseligen Stunden in den Werkstätten gebaut wurde