Messequartier wird zu Corona-Behandlungszentrum

Das Behandlungszentrum ist für infizierte Personen in einem frühen Erkrankungsstadium gedacht, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf besteht und noch kein Bedarf an zusätzlichem Sauerstoff gegeben ist, informierten Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher und Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher in einer Aussendung. Wer dem Zentrum zur Behandlung zugewiesen wird, bestimmt das Infektionsteam anhand medizinischer Kriterien von Fall zu Fall. Eine Zuweisung kann auch über den betreuenden Arzt erfolgen.