Jugendlicher (16) bei Unfall auf Kreuzung getötet

Auf einer Kreuzung, die als Unfallhäufungsstelle bekannt ist, in der Ortschaft Linden in Steinerkirchen an der Traun ist am Dienstag kurz nach 17 Uhr ein Auto mit einem Lkw kollidiert. Der 18-jährige Pkw-Lenker wollte die Kreuzung mit der Sattledter Straße queren, als ein Lkw das Auto seitlich erfasste. Nach der Kollision mit dem Sattelschlepper wurde das Auto in eine Firmeneinfahrt geschleudert.