Warmfront bringt Tauwetter und kräftigen Regen

Vor dem Jahreswechsel zeigt sich das Wetter noch einmal von seiner turbulenten Seite. Am Mittwoch und Donnerstag führt eine kräftige Warmfront milde Luft aus den Subtropen in den Alpenraum. Anfangs ist dabei im Süden und Osten Österreichs auch Glatteis möglich. Am Dienstag fällt vom Mühl- bis ins Waldviertel anfangs noch gefrierender Regen, am frühen Vormittag setzt auch in Vorarlberg Regen ein und breitet sich an der Alpennordseite langsam nach Osten aus.